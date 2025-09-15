◇陸上 世界選手権第3日 男子ハンマー投げ（2025年9月15日 東京・国立競技場）

男子ハンマー投げの予選が行われ、福田翔大（24＝住友電工）は72メートル71の26位で予選敗退となった。

日本勢がこの種目に出場するのは、アテネ五輪金メダリストの室伏広治（2013年モスクワ大会）以来12年ぶり。福田は日大時代から室伏広治氏の父・室伏重信コーチの指導を受けており「室伏先生に教わっている身としてはうれしい」と“超人”に続く活躍を期して臨んだ。

1投目は72メートル25、2投目は72メートル71、3投目は記録なし。「3投目は感覚はよかったけど顎が上がってしまった。顎が上がると、ハンマーと体の重心がずれて力が上に逃げてしまう。そこがいつも出てしまうので、そこを直していかないと大きな舞台では戦えない」と課題を挙げた。

初出場の世界選手権が自国開催。「ハンマー投げを始めてから世界陸上、五輪と目指してやってきたので、楽しくて前日はワクワクしていました。声援を全部力に変えられた。楽しい経験でした」と笑顔で振り返り「次の北京（世界選手権）とロス（五輪）に向けて、この経験を生かして頑張りたい」と決意を新たにした。