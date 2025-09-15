「ボート記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

最近メキメキ耀きが増してきている長尾萌加（２４）＝岡山・１３３期・Ｂ１＝を紹介したい。身長１５２センチと、小柄でキュートなイメージがありアイドル的なルックスも兼ね備えている。２０２３年１１月に地元の児島でデビューし、２節目となる宮島で早々と初勝利を挙げたが、２勝目は２０２４年９月のとこなめと少し時間はかかった。そして初めて予選突破を果たしたのはデビューから１年半を経過した２０２５年５月の大村だ。さらに８月のまるがめで２回目の予選突破を果たすと、次節の地元・児島そして徳山と３節連続で予選を突破して準優勝戦へと駒を進めた。「いろいろ失敗はしたが、（今後へつなげるためにも）もっと挑戦をしていくべきだった。時間ももっと大事に使わないといけなかった」とこれまでを振り返る。

高校を卒業して銀行員をしていたが転職を考えるようになり、母に相談すると母の同僚がボートレーサーの道を勧めてくれた。すぐに児島ボート場へ行きレースを見て「初めてだったけど、ひとめぼれした」そうだ。休みの日は「練習に行って、帰って疲れて寝る」ことが多いそうだが、「買い物に行ったり、映画を見たりする」ことでストレス発散もしている。

「まずは優出したい」という当面の目標に、「スタート力とエンジンを引き出すためのペラ調整を課題にしている」と日々レベルアップを図っている。（児島ボートレース担当・黒岡浩二）