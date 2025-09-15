娘が生まれる時期からずっと単身赴任をしていた夫。麻美は初めての育児をワンオペでこなすことになり、体力の限界でした。そこへ、夫が帰って来るという朗報が！これで家族そろって暮らせる、一緒に娘の成長を楽しめると思っていたのですが…。■家族揃ったのに… マイペースな夫単身赴任中だった夫が帰ってくることになり、ワンオぺ育児が壮絶だった麻美は安堵。しかし3人の生活がスタートしても、夫はひとり暮らし気分が残っているようでマイペースなままで…。

■まさか… 夫が女性と一緒に朝活？夫に忘れ物を届けに出ると、女性と一緒にいるところを見て動揺する麻美。会社まで忘れ物を届けた際、夫に女性の事を聞くと…。夫の言葉に納得したもののモヤモヤが残って…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は？まずは、夫が朝活するためにカフェでモーニングすると言ったことや、その際に自宅近くで女性と待ち合わせしていたことについての意見です。

・朝活じゃなくて育児しろ。



・待ち合わせ家から近すぎるやろ。なめとんのか笑



・自宅の近くであいびきすんな！



・ハイ、浮気確定。



また、夫が女性と一緒にいるところを見た麻美への意見です。

・ここで、夫がお世話になってます〜。って言ったら面白いのに。ぜひ言って欲しいわ。



・これ忘れてるよーと言いに行きましょう。



さらに、夫が忘れ物を会社まで届けてほしいと言ったことについてです。

・子ども連れての外出が大変だとわかってんなら最初から頼むなよ。自己研鑽の前に忘れ物しないように自分でちゃんと確認してもらえます？小学生じゃないんだから。



最後に、妻に女性と一緒にいたことを問われた夫の言動に対する意見です。

・息をするように嘘をつく、の見本だね。



・バレバレ（笑）



単身赴任から戻った夫の独身気分が抜けていない言動に、読者からは批判の意見が集まりました。浮気をしているのも読者にバレバレで、呆れた意見も。朝活の時間が増えてきた夫に対して、モヤモヤする麻美。この後、麻美がとある場所で女性をまた見かけて…？