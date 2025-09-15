ドル円１４７．５５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方は、ややドル買いが入っている。ユーロドルは1.1716レベルに本日の安値を広げている。週明けこれまでのレンジ自体は狭く、高値はオセアニア朝方の1.1738レベルとなっている。ドル円はアジア早朝の147.80レベルを高値に、午後にかけては147.34レベルまで下押しされた。しかし、足元ではドルに買戻しが入るなかで147.55-60レベルで推移している。ユーロ円は上値重く推移している。アジア朝方の173.45レベルを高値に、午後には172.90レベルまで軟化。足元では173円割れ水準となっている。米１０年債利回りは４．０６５％付近から４．０８％台へと小幅に上昇している。



USD/JPY 147.58 EUR/USD 1.1719 EUR/JPY 172.95

外部サイト