１０月３日に東京・江東区青海に開業予定のトヨタアリーナ東京の開業記念式典が１５日、行われた。小池百合子都知事、Ｂリーグの島田慎二チェアマン、トヨタ自動車の豊田章男会長、室伏広治スポーツ庁長官らが出席した。小池都知事は「感動と興奮の余韻が残るこの街に、バスケットボールに関わる人たちの憧れの場所として、トヨタアリーナ東京が誕生したことは喜ばしい。パラスポーツを含む様々なスポーツの活動拠点として多くの方々にスポーツの価値、素晴らしさを届けることに心から期待している」とあいさつした。

今年１０季目を迎えるＢリーグ。今季からはＡ東京が同会場を本拠地とする。島田チェアマンは「Ｂリーグは１０年間で少しずつ成長することができた。間違いなくこのアリーナは、世界でもトップクラスと確信を持っている。テラススイートやプレーヤーズラウンジ、２層のリボンビジョンなど」と絶賛した。さらに、楕円（だえん）型のアリーナとなっており、全ての座席から試合が見えやすくなっている。

スポーツ分野では、Ａ東京のホームアリーナとしての利用に限らず、競技人口の少ない種目やパラスポーツにおいても挑戦の機会を提供し、全てのアスリートへ門戸を開いていく。また、日本から世界に挑戦する若手アスリートの登竜門として、Ｂリーグのユース大会や、小中高生の全国大会の誘致を行い、次世代アスリートの憧れの場所になることも目指す。音楽などのエンターテインメントでは、日本のコンテンツを世界に発信するべく、未来を切り開いていく若手アーティストが「次の一歩」を踏み出す場所となることを目指していく。来年には、本アリーナが「Ｍｕｓｉｃ Ａｗａｒｄ Ｊａｐａｎ」の開催地となる予定となっている。