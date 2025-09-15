※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に直面した草太。しかし本当の疑惑の相手は藤枝でした。夫に「慰謝料完済まで住まわせてほしい」と頼んだ芹は逆に激怒され1週間以内の退去を命じられます。さらに藤枝からは「2人で住むアパートを契約する」と一方的な連絡が入り、夫からも藤枝宅への転居を勧められるものの、藤枝と一緒になるつもりなどない芹は強い拒否感を抱きます。芹は藤枝を避けるため、社内で意図的に無視し「職場では話しかけないで」と告げ、その裏で一人暮らし用の物件探しにも奔走。藤枝はそんな彼女を隠れて尾行していたのです。



■早々に転職先が決まった…！

■真面目に仕事をしてきた夫だからこそ…■妻が夫にあるお願い…？転職活動を始めて間もなく、夫は「転職先が決まった！」と笑顔で帰宅しました。予想外の早さに驚く妻へ、夫は以前から声をかけてくれていた会社への入社を決めたと話します。その姿を見て、これまで真面目に努力を重ねてきた証だと感じる妻。そんな思いに浸っていた矢先、ふと何かを思い出したように、妻は夫へ一つのお願いを切り出すのでした。いったいその内容とは――。(スズ)