北海道東部にある活火山の雌阿寒岳では、今月11日ごろから火山活動がやや活発になっています。気象庁は火口から500メートル程度に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとして、噴火警戒レベルをレベル2の「火口周辺規制」に引き上げて警戒を呼びかけています。

気象庁によりますと、北海道の雌阿寒岳では、今月11日からポンマチネシリ火口付近を震源とする火山性地震が増加しているほか、傾斜変動を伴う火山性微動の発生や噴気の増加もみられています。

さらに気象庁が15日に行った現地調査では、ポンマチネシリ火口付近などにわずかな火山灰が堆積していたほか、新たな噴気孔や火口内での温度が上がっていることが確認されたということです。

気象庁は小規模な噴火の可能性があるとして、午後3時20分に5段階の噴火警戒レベルをレベル1から2に引き上げました。

気象庁はポンマチネシリ火口からおよそ500メートルの範囲では噴火による大きな噴石に警戒し、地元自治体などの指示に従って危険な地域に立ち入らないよう呼びかけています。

また風下側では、風に流されて降る火山灰や小さな噴石に注意を呼びかけています。

北海道東部にある雌阿寒岳は、気象庁が24時間体制で観測・監視している全国に50ある常時観測火山のひとつです。

気象庁によりますと、最近では2008年に火山性地震の増加や、火山性微動が発生したのち、11月中旬から下旬にかけてポンマチネシリ96-1火口と第4火口で小規模な水蒸気噴火が発生しました。

それ以降、ポンマチネシリ火口付近や中マチネシリ火口付近の浅い部分では地震の増加が繰り返しみられていましたが、2024年11月以降、地震は少なく、火山活動はおおむね低調に経過していました。