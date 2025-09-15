13.3インチPC対応、ビジネスに馴染む【エレコム】の2WAYビジネスバッグをAmazonでゲット！
PCもペットボトルもしっかり入る！【エレコム】の2WAYビジネスバッグを買うならAmazonで！
エレコムのビジネスバッグは、スタイリッシュな印象を与える、2WAY仕様のブリーフタイプビジネスバッグ。 外形寸法は幅405×奥行85×高さ295ミリメートルで、13.3インチまでのノートPCを収納できる専用スペースを備えている。
PC収納部にはクッション素材を使用し、移動時の衝撃から機器を保護する。気室内には小物ポケット×2、ペンホルダー×2、ボトルホルダー×1を配置し、整理力にも優れている。
前面には小物ポケットを1つ、内側には折り畳み傘やペットボトルが収まるメッシュポケットを搭載。ダブルファスナー仕様で、荷物の出し入れもスムーズに行える。底面には芯材と底鋲を採用し、細身ながらも自立性が高く、床置き時の汚れを軽減する。ショルダーベルトは着脱式で、最大約1350ミリメートルまで調整可能。手提げと肩掛けの両方に対応し、シーンに応じた使い分けができる。
表面には光沢感のあるファブリック生地を使用し、ビジネススタイルに自然に馴染む。質量は約830グラムと軽量で、日常使いにも適したアイテムだ。
