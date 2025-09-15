国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』開催決定！TOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が開催されることが発表された。2026年の授賞式は第一回から規模を拡大し、2025年10月に開業するTOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式が開催される。

■『MUSIC AWARDS JAPAN』では主要6部門を含む全62部門の最優秀作品／アーティストが選ばれる

「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトに、『MUSIC AWARDS JAPAN』（以後『MAJ』）は、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（国内の音楽業界における主要5団体、日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会が垣根を越え設立）した 、国内最大規模の国際音楽賞。

様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースの開催も予定。各部門や投票方法の詳細は、順次発表される。

『MAJ』は日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにすると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進することを目的に設立。

アーティストをはじめとした音楽関係者による投票によって（※一部部門を除く）延べ3,000作品／アーティストのエントリー作品の中から、主要6部門を含む全62部門の最優秀作品／アーティストが選ばれる。

記念すべき第一回目の＜最優秀アーティスト賞＞にはMrs. GREEN APPLEが輝き、＜最優秀楽曲賞＞をCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、＜最優秀ニュー・アーティスト賞＞をtuki.、＜最優秀アルバム賞＞を藤井 風『LOVE ALL SERVE ALL』、＜Top Global Hit From Japan＞をYOASOBI「アイドル」、＜最優秀アジア楽曲賞＞をaespa「Supernova」が手にした。ロームシアター京都で行われた授賞式の様子は、YouTubeにて全世界配信された。

今回の発表にあわせ、MAJ実行委員長 野村達矢氏よりコメントも到着している。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/ja/

■『MUSIC AWARDS JAPAN2025』授賞式の写真ほか