赤ちゃんを「高い高い」するように抱き上げられる猫ちゃん。微笑ましい光景ながら、何か言いたげな顔を見せています…。そんな猫ちゃんの『表情』を捉えた写真がXに投稿され、87万表示を超える大反響に。5.4万ものいいねが寄せられ、「いい顔やw」「まぁーた始まったよ、と言わんばかりの顔w」といった声が集まりました。

「高い高い」をしてもらった猫ちゃんの表情に注目

Xアカウント『ハチワレ猫しゃち』に投稿されたのは、飼い主さんに抱き上げられたしゃちくんの写真。注目されたのは、その“何か言いたげな表情”でした。

抱き上げられたしゃちくんはどこか遠くを見つめるような視線で、ちょっとアンニュイな雰囲気。「『コイツ嫌いじゃないけど俺への構い方がダルいんだよな…』の顔」という飼い主さんのアテレコが見事にマッチしていて、思わず笑ってしまいます。

猫の気持ちを代弁した飼い主さんの言葉に「わかる！」の声も

今にも何か言いだしそうなしゃちくんの表情を捉えた投稿には、Xユーザーから続々と反響が寄せられています。「かわいい！」「こんな顔されるのがまたたまりませんよね～」「いい顔やw」「大人だな～」という声のほか、「うちの子にもこう思われてそう」「毎回この顔される」「めっちゃ共感（笑）この顔言語化してくれるの神」といった飼い主さんの“代弁”に共感する声も。見る人の“あるある”を引き出し、猫好きなら思わず頷いてしまう投稿でした。

大好きな飼い主さんだからこそ見せる、猫ちゃんの“正直”な気持ちが垣間見える表情。何とも愛おしくてたまりません！

2025年春に1歳の誕生日を迎えたしゃちくんは、やんちゃ盛りの男の子。普段から豊かな表情で飼い主さんを楽しませてくれるそうです。自由に伸び伸びと暮らす姿からは、飼い主さんへの信頼がひしひしと伝わってきます。

Xアカウント『ハチワレ猫しゃち』では、そんなしゃちくんの愛らしい様子をたっぷりと楽しむことができます。

飼い主さん、しゃちくん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ハチワレ猫しゃち」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。