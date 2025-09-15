【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１６〜１７日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開く。

米国内で雇用の減速が鮮明になっており、市場では０・２５％利下げするとの見方が大勢を占める。トランプ政権の高関税措置がインフレ（物価上昇）に影響を及ぼす中、ＦＯＭＣで今後の利下げペースにどう言及するかが焦点となる。

失業率も上昇

米労働省が１１日発表した８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前月から加速し、前年同月比２・９％だった。市場予想通りとなったものの、今年１月以来の大幅な伸びを示した。食品は３・２％と２０２３年１０月以来の高水準となり、２４年を通じてマイナスで推移していた商品価格（食品とエネルギーを除く）も５か月連続で伸びが拡大した。

企業は関税発動前に駆け込みで輸入した在庫の積み上げや輸出企業側が関税のコスト上昇分を吸収する形で対応してきたが、販売価格への転嫁が徐々に進んでいることが浮き彫りとなった。

一方で、米国では労働市場の冷え込みを裏付ける経済指標が相次いで示されている。８月の雇用統計では、景気動向を反映する非農業部門の就業者数の伸びが大幅に鈍化し、失業率も上昇した。８月のＣＰＩと同時に発表された新規失業保険申請も、９月６日までの１週間で前週比２万７０００件増の２６万３０００件に上り、２１年１０月２３日時点以来の高水準となった。

同省が９日公表した雇用統計の年次改定速報では、２４年４月〜２５年３月の非農業部門就業者の増加数を９１万１０００人下方修正した。トランプ関税の発動前から雇用が減速していたことになる。

景気後退リスク

ＦＲＢはトランプ関税の影響を慎重に見極めるため、５会合連続で政策金利を据え置いてきた。拙速な利下げは消費や投資を刺激し、関税の影響と相まってインフレが加速する恐れがあるためだ。市場では、インフレと景気後退が同時に進行するスタグフレーションに米経済が向かうとの懸念もくすぶる。

パウエル議長は８月下旬の「ジャクソンホール会議」での講演で、雇用の下振れリスクが高まっていると認め、インフレ抑制から景気下支えへと政策の軸足を移す考えをにじませた。

オランダの金融グループＩＮＧのジェームズ・ナイトリー氏はリポートで「関税による価格の急変は一時的で、持続的なインフレにはつながらない」との見方を示した上で、「今のＦＲＢの優先事項は雇用市場の低迷への対応だ」と指摘した。

９月の会合では、ＦＯＭＣ参加者による経済見通しが示される。早期の利下げを求める声がトランプ政権からだけでなくＦＲＢ内部でも強まりつつあり、年内から来年にかけて利下げの想定回数を何回と予測するかがポイントになる。

米金利先物の値動きから市場の政策金利予想を算出する米シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）によると、９月を含めた年内の残り３回の会合で計０・７５％分利下げするとの予想が７割超に上っている。