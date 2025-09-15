タレントの吉川ひなの（45）が、「自然と共に生きるのが好き」とつづり投稿した、水着姿でほほえむ動画に「何歳になっても、可愛いお人形のようなお顔！」「かわいい！エンドレスリピート!!」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】吉川ひなの、水着姿の動画

13歳でモデルデビューし、数々の雑誌で表紙を飾り、俳優や歌手としても活躍していた吉川。1999年2月に、ミュージシャンのIZAMと結婚するもその年の9月に離婚を発表。2011年に一般男性と再婚し3人の子どもが誕生したが、2024年11月に「新しい家族の形を目指す」と、夫との関係について説明している。

現在は沖縄で生活しており、Instagramでは子どもたちの写真や、自宅でのリラックスした姿など、日常の様子を投稿している。

2025年9月13日は、「自然と共に生きるのが好き」とつづり、水着姿でほほえむ動画を公開した。この投稿にファンからは、「ひなのちゃんの笑顔可愛すぎる〜！」「数少ない永遠の美女！ずっと大好き！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）