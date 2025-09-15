お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢（44）が、14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（日曜深夜0時10分）に出演。不祥事を起こした芸能人が負う違約金について「高すぎない？」と考えを語った。

ゲストが普段言えないことを言う企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」。おぎやはぎ小木博明が「新番組、CMとか、僕らレベルでもその人の悪いうわさって聞いてるじゃない」と切り出すと、「この人ヤバいよって俺らレベルで聞いてるのに、何で広告代理店とか局の人ってわざわざ調べねえんだよ」とリスクのあるタレントが起用されることを不思議がった。

また小木が「悪いうわさみんな知ってるのに全く調べないで、CM途中で降板するやつも出てくるじゃん」と話すと、出演者はそれぞれに「その人の威力（影響力）が強いんじゃないですか？」「違約金をもらえるから」と起用される理由を推察。話を聞いていた森田は「違約金って高すぎないですか？渡したギャラ返してもらうだけでよくない？」と自身の疑問をぶつけた。

森田は「お前らもそのタレントを使って得した期間はあったやろ？と。それに対するリスペクトとかないですよね」と話し、「いざやらかしたら『ごっそりいただきます』って」と納得いかない様子だった。