歌手松山千春（69）が14日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。3月14日の「ホワイトデー」について、思いを語った。

松山は放送当日が何の記念日かを話題にすることが多い。今放送日はコスモスの日。「9月14日は何の日かご存じでしょうか？ 私は知りませんでした。マネジャーから言われて『コスモスの日』だと」と切り出した。

「これさ、要は2月14日がバレンタインデー。そして3月14日がホワイトデー。そこから半年たった9月14日がコスモスデーになるらしいんだ」と説明。「バレンタインデーはいわゆるチョコだろ」と言った上で「そしてホワイトデーは男がマシュマロを女に贈るっつうんだろ？ 俺はそんなの知らなかったもん。（出身の北海道）足寄になかったと思う、そんな日はな」と主張した。

さらに「そして9月14日、コスモスの日はお互いの愛を確かめ合う日。プレゼントする時はコスモスの一輪を。格好いいじゃないか。格好いいけど、お前、知らなかったらどうしようもないっていう話だからな。誰がつくるんだろうな？」と投げかけた。

続けて「バレンタインデーはこれは世界的にも、なぁ。日本ぐらいなんだろ？ チョコレートっていうのはな。各国ではまた違った状況なんだろ。ホワイトデーって、これ世界であるの？ あまり聞いたことないよな。しまいにマシュマロなんて食ったことないし」と語った。

前日にはその話を聞いたマネジャーからマシュマロの差し入れがあり、実食したという。「別に毎日食うもんでもないし。何なんだろう思いながら」とコメントした。

ホワイトデーは日本発祥の記念日で、2月14日のバレンタインデーに女性から菓子をもらった男性が、返礼としてマシュマロ、キャンディー、クッキーなどを贈るのが一般的とされている。日本独自の習慣として知られる。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。