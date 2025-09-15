俳優佐々木蔵之介（57）が15日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）に生出演。直行便ではなく「経由便」での旅を推奨した。

倉田大誠アナから「数日あったら旅に出るという蔵之介さんなんですけれども、旅への流儀があるそうです」と紹介され、佐々木は「必ずしも直行便に乗らない。最終目的地もいまだ決まらず…つまり、日本滞在は長めのトランジット」と言い切った。

MCバナナマン設楽統が「これ、生き方みたいなことですね」と尋ねると「今、オレ、トランジット…ハハハ」とマイクに口を近づけてドラマのナレーターのセリフのように話した。設楽は「生涯、渡り鳥みたいな」と応じた。すると佐々木が番組に気をつかって「旅はノンストップ」と番組タイトルを入れ込んだ。

設楽が「必ずしも直行便に乗らない、というのは普通の旅行もこんな感じで」と聞くと、佐々木は「そうですね、こういう旅行にいくときに…ヨーロッパに行くときにダイレクトで行くよりも、ちょっと経由していくんですよ」と主張した。ただ陣内智則に「絶対、ダイレクトの方がいい」と反論され、坂下千里子も「ヤダ、ダイレクトの方がいい」など猛反発を食った。

佐々木は両手を広げて「えっ」と困った表情になり「絶対、トランジット…ストップオーバーの方がいい」と主張を変えずに「トランジットっていうのは空港内のトランジットもある…スットプオーバー言うて、もう泊まるんです。行きは空港で2〜3時間とどまって、ヨーロッパ・ロンドン行くじゃないですか、楽しい、たとえば、冷たいな、寒いなぁ…って思うじゃないですか、帰り台湾、1泊するじゃないですか、1泊したら温かい、おいしいもの食べて日本に帰る…直接返って来ない」と寄り道の持論を展開した。

ただ陣内は「へぇ〜、台湾で〓（温の日が囚）まって…トランジットやったらやめとこうかになりますよね」と話し、坂下も「直行便大好き」と佐々木の持論を却下した。佐々木は「トランジットやる方が安いですよ」と食い下がったが、陣内は「それを選んでってあんまりないですね」と話した。佐々木は「絶対、選ぶなぁ」とぼそりとつぶやいた。