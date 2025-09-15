ベッドで寝る態勢をとっていた飼い主さん。その姿を見た猫が、飼い主さんを追いかけてベッドに上ってきたのだとか。その後に取った行動が可愛らしいと話題になり、執筆時点で81万回以上も再生されると「可愛すぎて、何度も何度も見てしまいます」「なんて可愛すぎ、羨ましすぎですよ～」とのコメントが集まっています。

【動画：「もう羨ましすぎる」寝ようとベッドに入ったら、『猫』が追いかけてきて…】

寝る支度をする飼い主さん

YouTubeアカウント「Pastel Cat World」に登場した、ネコ吉ちゃん。ある日、飼い主さんが寝ようとベッドに入ると、その音を聞きつけて、ネコ吉ちゃんが様子を見に来たのだとか。

ロフトベッドの上にいる飼い主さんの姿を確認したネコ吉ちゃんは、ベッドの横についている階段に近づいたのだそう。どうやら、階段を上って飼い主さんのところに行こうとしている様子。

あっという間に飼い主さんの元へ

先ほどまで階段の下にいたはずのネコ吉ちゃんは、気づけばロフトの上におり、飼い主さんの足元からひょっこり顔を出していたそう。まるでワープしたかのように素早い動きです！

ネコ吉ちゃんは近くで飼い主さんを見たことで、寝る支度をしていると確信が持てたのか、自分の寝床を探し始めたそう。

添い寝をするネコ吉ちゃん

最初はベストポジションを求めてベッドのふちを歩いていたネコ吉ちゃんでしたが、飼い主さんが少し横にずれてスペースを開けてあげると、ようやく布団の上に乗ってきたとのこと。

飼い主さんは、添い寝をしてくれるネコ吉ちゃんのことが愛おしくてしょうがないといいます。

ネコ吉ちゃんが添い寝をする様子は、YouTubeで81万回以上も再生され、「我々は羨ましくて仕方ありません(*'ω'*)」「主さんの足踏まないように場所選んで歩いてくるの愛おしい」「踏まないようにすごい端っこ歩いてたのかな…？もしそうならネコ吉すごい優しいやん…」「尊い存在だと心から思う。お幸せですね」「こんな可愛い娘が添い寝してくれるなんて、幸せ者め」といった声が寄せられています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「Pastel Cat World」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。