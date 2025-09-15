杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの散歩デビュー報告 辻希美との親子ショット公開「可愛すぎる」「幸せそう」
【モデルプレス＝2025/09/15】タレントの杉浦太陽が9月15日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美と、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽＆辻希美夫妻、第5子次女との3ショット
杉浦は「夢ちゃん 初めてベビーカーでお散歩 外の空気は気持ちよかったねぇ」と、ベビーカーに乗る夢空ちゃんと辻との3ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「幸せそう」といった声が上がっている。
杉浦は、辻希と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆杉浦太陽、第5子・夢空ちゃんのベビーカーショット公開
