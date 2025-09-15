名物企画「Hisense ハマスタバトル」

DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」は14日、「Hisense ハマスタバトル」でファンに勝利し、通算150勝に到達した。劣勢の状況でアンカーにバトンが渡ったが、Akiさんが流石の走りを見せ、逆転勝利した。

「Hisense ハマスタバトル」は2023年にスタート。ファンらとのリレー対決は毎回盛り上がりを見せ、名物企画となった。通算成績は150勝57敗で、勝率は驚異の.725を誇る。

キャプテンでハマスタバトルの全レースに出場してきたShizukuさんは「『Hisense ハマスタバトル』全試合に携わらせていただき、本日通算150勝を達成することができ、とても嬉しく思います！ 今日までの全207試合、いろいろな景色を見させていただきました。改めて一緒にバトンを繋いでくれたメンバー、そして一緒に走ってくださった皆さまや『Hisense ハマスタバトル』を応援して盛り上げてくださった皆さま、本当にありがとうございました！ まだまだ残りの試合も、全力で走り続けます！ 挑戦者の皆さま、ご参加お待ちしています！！」とコメントした。

今季限りでのグループ卒業を発表しているアンカーのAkiさんは「通算150勝を目指してきたので、まずは150勝することができ嬉しいです！ 今シーズンは特に対戦相手の方々がとても速く、連敗してしまうこともありました。今日はとにかく強い気持ちをもって、勝利だけをイメージして臨みました！ 150勝することができましたが、残りの試合も全て勝てるように全力で走り続けます！ 一緒に走ってくださった皆さま、たくさん声援を送ってくださった皆さま、本当にありがとうございました！」とコメントした。（Full-Count編集部）