大人のオシャレは黒より“こっち”かも！【ZARA】トレンドど真ん中♡「ネイビーアイテム」

2025年秋冬のランウェイで脚光を浴びたカラーのひとつが“ネイビー”。黒よりも軽やかでありながら、知的なムードを際立たせる色合いとして注目を集めています。クラシカルでモダン、その絶妙なニュアンスが大人のスタイルに深みを添えてくれそうなのが魅力で、【ZARA（ザラ）】からも、洗練さを感じさせるネイビーアイテムがラインナップ。今季のワードローブに取り入れたいおすすめのアイテムを厳選してご紹介します。

アニマル柄襟でこなれるニットジャケット

【ZARA】「アニマル柄襟付きニットジャケット」\6,290（税込）

ネイビーの知的さに遊び心を添えてくれるのが、アニマル柄のフェイクファー襟が付いたニットジャケット。間隔の詰まったフロントのボタンを留めても、さらっと羽織っても存在感を放ちます。デニムを合わせれば、程よくカジュアルダウンしながらこなれた雰囲気に。足元まできれいめに仕上げれば、大人の余裕を感じさせるリッチなスタイルが完成しそう。

たっぷりネイビーで洗練されたエレガンスに

【ZARA】「ZW COLLECTION ポプリンシャツワンピース」\13,590（税込）

一枚でエレガンスを漂わせるネイビーのシャツワンピは、今季の大人スタイルに頼れる存在。ゆったりとしたシルエットに加え、ラペルや袖口のカフスなどクラシカルなディテールが上品さを引き立てます。付属の共布ベルトでウエストをマークすれば、メリハリのあるシルエットに。落ち着きのあるネイビーがフェミニンさを引き締め、モダンで洗練された雰囲気に仕上げてくれるはず。

総レースで抜け感のある華やかさをプラス

【ZARA】「ZW COLLECTION レースミディスカート」\10,990（税込）

総レースのミディ丈スカートは、甘さとシックさを兼ね備えた一枚。バックスリット入りで足さばきもよく、歩くたびに揺れるレースが軽やかな表情を生み出します。裏地付きで透け感を気にせず着られるので、大人の装いにも自然にマッチ。同色系のデニムシャツを合わせればワントーンの抜け感スタイルに。ジャケットを羽織れば、ちょっとしたお出かけにもぴったりハマりそう。

ハンサム × フェミニンの好バランスパンツ

【ZARA】「ベルト付きプリーツパンツ」\6,590（税込）

ハンサムなルックスのプリーツパンツは、ネイビーの清潔感を引き立てる一本。ゆったりとしたシルエットながら、ハイウエストとストライプが縦のラインを強調し、すっきりとした雰囲気をつくります。付属のベルトを結べばウエストマークがきいて、ほんのりフェミニンなニュアンスもプラス。コンパクトなトップスでメリハリをつけても、シャツやセーターをラフに合わせても、大人のこなれたスタイルが決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

