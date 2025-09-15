LAギャラクシーのDF吉田麻也とDF山根視来がアベック弾

米メジャーリーグサッカー（MLS）のLAギャラクシーのDF吉田麻也とDF山根視来が現地時間9月14日に行われたシアトル・サウンダーズ戦で2人揃ってゴールを記録。

MLS史上初の出来事となった。

昨季全米制覇を成し遂げたLAギャラクシーだが、今季は西地区でレギュラーシーズン最下位と低迷している。アウェーでのシアトル・サウンダーズ戦も前半41分までに2点のリードを許す苦しい展開となったが、先発した2人の日本人がチームを救った。

まずは前半44分、左サイドのクロスからファーサイドにポジションを取っていた吉田がヘディングで決めて点差を詰める。さらに迎えた後半43分、味方のシュートのこぼれ球をゴール前に走り込んだ山根が押し込み、2-2の同点に追いついた。

クラブ公式Xは「2人の日本人が同じチーム、同じ試合で得点を決めたのはMLSでの歴史上初めて」とその快挙を伝えた。これには吉田自ら「あと5回くらいやりたいです。」と引用でリアクションしていた。

LAギャラクシーは29試合を終えて未だ最下位と苦しい戦いは続いているが、日本人コンビのさらなる活躍に期待だ。（FOOTBALL ZONE編集部）