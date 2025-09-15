◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

熱のこもった言葉に胸を打たれた。８月１０日に広島市内で行われたサッカー日本代表・森保一監督（５７）のトークイベントを取材した。森保監督は被爆８０年の今年、現役、クラブ監督として過ごした広島の平和記念式典（同６日）、出身地である長崎の平和祈念式典（同９日）に出席した。２０１８年に代表監督就任後、式典への参列は初めて。６月には沖縄の戦没者追悼式にも参列したことを明かした。

１年を切った北中米Ｗ杯を見据えて「喜びも悲しみも日本の歴史を知った上で戦っていくということ」と説明した。「（戦争で）生きたくても生きられなかった人たちがいる。平和があるからこそ、自分の好きなことができる。今、この時間が当たり前ではないんだな、ということを改めて考えさせられた。自分たちが今を一生懸命生きなければならない」と日常のありがたさを口にした。

戦争で命を落とした人や、再興に尽力した人たち。やりたいことができず、その時々で国を思って、日本の歴史がつながった。「日本の歴史の中で、自分たちの力を出し切るという思いを持って挑みたい」。平和の下でサッカーを追求できることを感謝し、Ｗ杯の勝利、躍進を国民に届ける。式典に出席し、森保監督は思いを深めたように感じた。

日本人であることに誇りを持ち、試合前の国歌斉唱時には感極まった表情を見せる。覚悟を決めた指揮官は、来年どんな歴史をつくるのだろうか。（サッカー担当・岩原 正幸）

◆岩原 正幸（いわはら・まさゆき）２００４年入社。今年からサッカー担当キャップ。