◆全日本プロレス「第１２回王道トーナメント」（１５日、後楽園ホール）観衆１４６９（札止め）

全日本プロレスは１５日、後楽園ホールで「第１２回王道トーナメント」準決勝・優勝決定戦を開催した。

第１試合前に今月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼式を行った。

会場の後楽園ホール展示場に長尾選手を偲ぶ献花台を設置。戦いの軌跡を表すパネル展示を行った。献花台は１２月３１日の代々木第２体育館大会までの全会場に設置する。また、１０月２９日の長尾選手のふるさと北海道釧路市での大会を追悼大会にすることを検討している。

第４試合の８人タッグマッチで昨年１０月２２日に後楽園ホールで長尾選手のデビュー戦の相手を務めた井上凌が大森北斗、羆嵐、小藤将太と組んで、デイビーボーイ・スミス Ｊｒ．、“ミスター斉藤”土井成樹、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾と対戦した。試合は、９分５８秒、土井が小藤を逆エビ固めでギブアップさせ敗れた。

長尾選手よりデビューで２年先輩の井上は、バックステージで「長尾とは全日本プロレスの合宿所で去年の４月から一緒に住んで練習して、一緒にちゃんこ食べて…ほぼ、つきっきりじゃないですけど、僕が近くにいたんでいろいろ教えていたつもりなんですけど」と打ち明けると「僕的に長尾一大心という人間は強いと思ってて、みんなが思う以上に。だから今回のこともあったけど、長くはかかるけど、絶対帰ってくるって、絶対あいつは、また強くなって帰ってくると思っていたんで、悔しいです…」と言葉を詰まらせ「だけど、ここまで長尾は３か月、本当に頑張ってきたんで、僕も絶対絶対、長尾の存在忘れたりしないんで、心の中で長尾のことを止めて戦いたいと思います」と誓った。そして「最後に」と切り出すと「長尾！また会おう！じゃぁな！」と天国へメッセージを送った。

さらにバックステージでは大森が「俺も正直言って実感はわいてない。あいつは常に笑顔だった。笑顔のあいつしか思い出せないから正直言って実感するまでには時間がかかる。みんなあいつのことが好きだった」と長尾選手への思いを吐露した。その上で１０日に横浜市内の斎場で営まれた火葬に「小藤が火葬の時に他団体なのに来てくれた。言うほど簡単なことじゃない。それをやってくれた小藤には北斗軍として全日本プロレスとして感謝している」とこの日、タッグパートナーをつとめた小藤へ感謝の言葉を送った。

小藤は、今年５月１８日の大田区総合体育館大会で長尾選手に一騎打ちで敗れた。この試合が長尾選手にとってシングルマッチ初勝利だった。バックステージで小藤は号泣し「俺はあいつの代わりにはなれないかもしれないけど、これからもあいつの永遠のライバルとして、あいつは俺の心の中で永遠に生き続ける。いつだって鼓舞してくれる存在、それが長尾一大心です」と声を震わせた。

そして「全日本ファンのみなさん、そして全日本プロレスの人にひとつだけ聞きたいことがあります」と切り出すと「彼が愛したこの全日本プロレス、僕も愛していいですか？」と問いかけた。これに羆嵐が「いいよ。お前があいつの分も背負って戦っていくんだよ」と激励すると「これからもこの全日本プロレスで全力で戦っていきます」と誓った。

◆９・１５後楽園ホール全成績

▼アジアタッグ選手権試合６０分１本勝負

挑戦者組・○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１５分０２秒 二天一流→体固め）王者組・青柳優馬、青柳亮生●

▼第２試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

○宮原健斗（５分０７秒 サムソンクラッチ）関本大介●

▼第３試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

○本田竜輝（９分０８秒 ファイナルベント→片エビ固め）綾部蓮●

▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

デイビーボーイ・スミス Ｊｒ．、○“ミスター斉藤”土井成樹、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾（９分５８秒 逆エビ固め）大森北斗、羆嵐、井上凌、小藤将太●

▼第５試合 世界タッグ選手権試合前哨戦 バカの時代 ｖｓ ＨＡＶＯＣ ６人タッグマッチ３０分１本勝負

○鈴木秀樹、佐藤光留、真霜拳號（１１分０１秒 エルボースマッシュ→体固め）芦野祥太郎、ザイオン●、オデッセイ

▼第６試合 ６人タッグマッチ３０分１本勝負

○斉藤ジュン、安齊勇馬、ライジング ＨＡＹＡＴＯ（１１分５７秒 ジャックハマー→片エビ固め）諏訪魔、田村男児●、野村直矢

▼メインイベント 王道トーナメント 決勝戦 時間無制限１本勝負

○宮原健斗（１８分１１秒 シャットダウンスープレックスホールド）本田竜輝●