◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山・芝２２００メートル、良＝３着までに菊花賞優先出走権）

菊花賞（１０月２６日、京都）トライアルのＧ２は３歳牡馬１２頭立てで争われ、１番人気で戸崎圭太騎手と新コンビの皐月賞馬ミュージアムマイル（栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が最後の直線で外から一気に伸びて快勝した。日本ダービー６着以来の始動戦を制し、重賞２勝目を挙げ、今秋の目標とする天皇賞・秋（１１月２日、東京）へ好発進を決めた。勝ち時計は、２分１０秒８。

２着は８番人気のヤマニンブークリエ（横山典弘騎手）、３着は２番人気のレッドバンデ（佐々木大輔騎手）だった。

戸崎圭太騎手（ミュージアムマイル＝１着）「皐月賞馬ということで責任は感じていましたし、馬も反応してくれて勝つことが出来て良かったと思います。ポジションは出てから考えようかなと思っていて、そんなに出だしが勢いのある馬ではないので後ろの方にはなるかなとは思っていたのですが、道中はいいリズムでいけたと思います。（最後の直線は）手応えもありましたし、ある程度外を回っても力で押し切れると思って、思いっ切りギアを入れていきました。（この馬の強さについて）周りに影響されずにどっしりしてますし、レースはすごく乗りやすい馬で、どんな展開になっても対応出来る強さがあるのかなと思います。これから活躍して盛り上げていってほしいなと思っています」