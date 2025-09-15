◇バレーボール世界選手権 日本−カナダ（2025年9月15日 フィリピン・マニラ）

バレーボール男子の世界選手権は15日、フィリピン・マニラで行われ、1次リーグG組の日本（世界ランキング7位）はカナダ（同9位）と対戦。第1セットに続き、第2セットも奪われ、決勝トーナメント進出へ崖っ縁に立たされた。

第2セットは石川のブロックやサービスエースなどで先にリードを奪った。しかし、10−7から6連続失点で逆転を許した。セットポイントを握られたところから、高橋藍のサービスエースなど4連続得点と猛追したが、23−25で失った。

第1セットはブロックに苦しんだ。6−6から6連続失点で突き放された。徐々に点差を詰め、途中出場の西山がスパイク、ブロックを決めるなど粘ったが、20−25で逃げ切られた。このセットだけで6本のブロックを決められた。

13日の初戦はトルコにストレート負け。1974年大会の銅以来、51年ぶりのメダル獲得を目指す日本は、決勝トーナメント進出に向け、2連勝が必要になる。

カナダとのこれまでの対戦成績は43勝25敗。昨年のネーションズリーグで2度対戦し、1次リーグでは2−3で敗れ、準々決勝では3−0で勝利している。