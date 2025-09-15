¡Ú¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡Û¤µ¤¹¤¬»©·î¾ÞÇÏ¡ª¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¡³°¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·²÷¾¡¡¡¼Â¤ê¤Î½©¤Ø¹¥È¯¿Ê
¡¡µÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎG2¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡×¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡á¹âÌøÂç¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬Ä¾Àþ¡¢³°¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·1Ãå¡£G1»©·î¾Þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬½éµ³¾è¤À¤Ã¤¿°È¾å¤Î¸Íºê·½ÂÀ¡Ê45¡Ë¤ÏÈ¡´Û¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈS¡Ê¥«¥Ô¥ê¥Ê¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î½Å¾Þ6¾¡ÌÜ¤Ç¡¢ÄÌ»»83¾¡ÌÜ¡£´ÉÍý¤¹¤ë¹âÌøÂçÊå»Õ¡Ê48¡Ë¤Ï»©·î¾Þ¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2²óÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ç¡¢ÄÌ»»8²óÌÜ¡£
¡¡2Ãå¤Î8ÈÖ¿Íµ¤¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î3Ãå¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ó¥Ç¤Þ¤Ç¤¬G1µÆ²Ö¾Þ¡Ê¼Ç3000¥á¡¼¥È¥ë¡¢10·î26Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£3Ï¢Ã±¡ã6¡ä¡ã5¡ä¡ã8¡ä¤Ï1Ëü9770±ß¡Ê66ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¡Ê²´3¡áËÙ¡Ë¤ÏÈ¯ÁöÁ°¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢³°ÏÈÈ¯Áö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡¡ÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¾å½é¤Î3´§ÇÏ¥»¥ó¥È¥é¥¤¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1947Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿3ºÐ¡Ê2000Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï4ºÐ¡Ë¸ÂÄê¤Î½Å¾Þ¡Ê55Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï²´ÇÏ¸ÂÄê¡Ë¡£ÁÏÀßÅö»þ¤ÏÅìµþ¤Î¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢80Ç¯¤«¤é¸½ºß¤ÎÃæ»³¼Ç2200¥á¡¼¥È¥ë¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£