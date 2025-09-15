板野友美さんが自身のYouTubeチャンネルで新車を購入したことを報告し、友人の杏樹さんと共に江の島へドライブする様子を公開しました。

購入した愛車は、英国の高級ＳＵＶ「レンジローバー イヴォーク」で、内装はグレーホワイトのカラーを選んだそうです。



【写真を見る】【 板野友美 】 英国の高級ＳＵＶ「レンジローバー イヴォーク」で江の島ドライブ 「新車を買いました！」 内装は「グレーホワイトみたいなお色です」



「この度、私、新車を買いました」と冒頭で報告する板野さん。車内の様子も見せながら「内装ブラックにするか迷ったんですけど、グレーホワイトみたいなお色です」と説明します。





選んだ理由について「日焼け止めとかブラックだとすごい目立っちゃったので、あと汚れ、ベビちゃんが乗ったりするので、意外と黒の方が白い汚れが目立つ」と実用的な観点から選んだことを明かしました。





今回のドライブでは助手席にゲストを乗せて「じゃん！」と紹介されたのは、元NGT48の一期生だという杏樹さん。現在は板野さんがプロデュースするアイドルグループ「RoLuANGEL」のマネージャーを務めているとのこと。

「お揃いにしてきたんだよね、色違いで」と共演者。二人の服装が色違いでコーディネートされていることを伝えます。





行き先は江の島と決まり、お昼時だったため湘南の珊瑚礁というカレー屋さんに立ち寄ることに。「カツカレーがおすすめなんだ」と店員さんからの情報を受け、二人はカツカレーとナスとひき肉のカレーを注文し、「美味しい！」と満足そうな様子を見せました。





食事の後は片瀬海岸や鶴岡八幡宮を訪れ、おみくじを引いたり、パワースポットを巡ったりする様子も収められています。最後は「また行きたいね」と笑顔で締めくくりました。





板野さんの新しい愛車は「レンジローバー イヴォーク」で、タイヤもブラックマットのホイールを装着した黒のボディが特徴的。車内での会話や江ノ島での食事、観光を通して、二人の楽しいドライブの様子が伝わってきます。







