俳優・モデルとして活躍する本田紗来さんが、自身のインスタグラムを更新。これまで目にかかるくらいの長さだった前髪をカットし、イメージチェンジした最新の姿を披露しました。

【写真を見る】【 本田紗来 】 「前髪重めぱっつんにしました」 イメージ一新の最新姿に ファン歓喜「お人形さんみたい」

本田さんは「前髪重めぱっつんにしました どうかな^^」というコメントとともに、目の上でそろえた“ぱっつん前髪”の写真を投稿。水色のニットカーディガンを身にまとい、カメラをまっすぐに見つめる表情が印象的で、新しいヘアスタイルとの相性も抜群です。

フォロワーからは、「重めぱっつん可愛い」「天使がすぎる」「最強かわいい！」「前髪ぱっつんいいね お人形さんみたい」など、絶賛のコメントが相次いでいます。新しい髪型に、多くのファンが心をつかまれたようです。

さらに本田さんは、「今日は両親と望結とも一緒に過ごせました」と、姉で俳優の本田望結さんや両親とともに休日を楽しんだことも報告。家族との温かなひとときを感じさせる投稿となっています。

【担当：芸能情報ステーション】