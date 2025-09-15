お笑いタレント明石家さんま（70）が、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（後11・20）に出演。7日にEXPOアリーナで開催された「さんまPEACEFUL PARK 2025＠大阪・関西万博」での苦い思い出を振り返った。

イベントには、MISIA、ナインティナイン・岡村隆史、EXITらが出演。豪華な顔ぶれがそろった一方で、さんまにとっては思わぬ“アウェー”感を味わう場となった。

「岡村とEXITだけには小遣いあげなあかんな。あいつらの好きな物、買ってあげなって思うぐらい後悔したというか、俺の責任やった」と反省の弁。

当日は炎天下の中、コントを披露する予定だったが、「とりあえずやり切らなあかんと思って“こんにちは”って出て行ったら、芸人全員が“あっ、アウェーや…”ってなって。なんで“さんまフェス”でこのアウェー感？俺の舞台でアウェーなんて絶対ない。人のコンサートに出てもホームにしてもらえるのに…」と会場の異様な空気を振り返った。

その背景には、MISIAファンが多く詰めかけていたという事情があった。「なんせMISIAファンの抽選運が強くて、ほとんどがMISIA側のお客さんやった。笑いよりも、とにかく早くMISIAの歌が聴きたいって感じで」と苦笑。

「野外やし、我々は前方の客を大事なんやけど、そこが完全にMISIAファンで。お笑いやのに」と語り、芸人チームのネタはことごとく不発。「もう心、折れてしもうて…」と肩を落としていた。