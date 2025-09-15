Ä«Çµ»³¤¬º£¾ì½ê½é¹õÀ±¡ÖËÀÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿·½½Î¾¤ÎÀ¾¥ÎÎ¶¤ËÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê2ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¸µÂç´Ø¤ÇÀ¾½½Î¾13ËçÌÜ¡¦Ä«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤¬¿·½½Î¾¤ÎÆ±14ËçÌÜ¡¦À¾¥ÎÎ¶¡Ê25¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º¸»Í¤Ä¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤¿¡£ËÀÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Çº¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢½©¾ì½ê¤«¤é3¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙ¡£º£Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç»°ÃÊÌÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£À¾Ëë²¼14ËçÌÜ¤À¤Ã¤¿²Æ¾ì½ê¤â7ÀïÁ´¾¡¤Ê¤é½½Î¾¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤¬¡¢6¾¡»ß¤Þ¤ê¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ò5¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢½½Î¾Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï¿·½½Î¾¤Î°°³¤Íº¡Ê25¡áÂçÅçÉô²°¡Ë¤ò¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤ÇÇË¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê3ÆüÌÜ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë´Ø¼è¤Ç¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Ï¢¾¡È¯¿Ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£