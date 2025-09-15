9月15日、中山競馬場で行われた11R・朝日杯セントライト記念（G2・3歳オープン・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ミュージアムマイル（牡3・栗東・高柳大輔）が勝利した。3/4馬身差の2着に8番人気のヤマニンブークリエ（牡3・栗東・松永幹夫）、3着に2番人気のレッドバンデ（牡3・美浦・大竹正博）が入った。勝ちタイムは2:10.8（良）。

【皐月賞】モレイラマジックが炸裂！ミュージアムマイルが突き抜ける…クロワデュノールはまさかの2着

鮮やかな差し切りV

戸崎圭太騎乗の1番人気、ミュージアムマイルが秋初戦をきっちり制した。道中は中団からじっくりと構える展開に。やや出入りのある展開にも慌てずにじっと我慢。勝負どころを大外から押し上げていき、直線では先に抜け出したヤマニンブークリエをゴール前で交わした。上位3頭には菊花賞への優先出走権が与えられる。

ミュージアムマイル 8戦4勝

（牡3・栗東・高柳大輔）

父：リオンディーズ

母：ミュージアムヒル

母父：ハーツクライ

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ミュージアムマイル 戸崎圭太

2着 ヤマニンブークリエ 横山典弘

3着 レッドバンデ 佐々木大輔

4着 ピックデムッシュ C.ルメール

5着 サクラファレル 藤岡佑介

6着 ビーオンザカバー 横山武史

7着 リギーロ 三浦皇成

8着 フィーリウス 丹内祐次

9着 ブルータス 菅原明良

10着 エーオーキング 木幡巧也

11着 ジーティーアダマン 岩田望来

12着 ファイアンクランツ J.モレイラ