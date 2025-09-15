超イケメン顔のヤマハの「新型スクーター」利便性も充実の「シグナスXR」を台湾で発表 上位グレードの「DX」も登場

利便性と走行性の両立

ヤマハモーター台湾は、2025年9月に新型モデル「シグナスXR」を発表しました。

同社のスーパースポーツモデル「YZF-R1」のようなフロントフェイスが与えられたシグナスXRは、排気量155ccのVVA（可変バルブ機構）付き水冷ブルーコアエンジンを搭載する軽二輪スクーターです。

台湾ヤマハが発表した「シグナスXR DX」

【画像】メッチャハンサム!! 台湾ヤマハが発表した「シグナスXR」を画像で見る（30枚以上）

剛性を増した新型フレームを採用するシグナスXRは、ナロー化されたフロントホイールやエアロダイナミクスを駆使したデザイン、無段階調整機能付きのリザーバー付リアサスペンションなどを搭載し、スポーティな走行性能を実現。

267mmの大径ブレーキディスク、トラクションコントロール、2チャンネルABS、スタートストップシステム（アイドリングストップ）など充実した装備が奢られています。

また、LEDの灯火類や色温度を変えられるヘッドライトを備えたシグナスXRでは、XLサイズのフルフェイスヘルメットも入るシート下スペースやUSB-C電源、スマートフォンとの接続機能やナビも使用可能な自動調光フルカラー液晶メーターを搭載することで利便性も高められています。

なお、シグナスXRのカラーバリエーションはブラック、ホワイト、フレイムグレーの3色、スマートキー採用の「DX」グレードはアイコンブルー、シャープチタンマットグレー、ホワイトブルー、ブラックの4色が用意されており、現地価格は10万9500元（約53万円）からとなっています。