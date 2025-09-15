◇MLB ドジャース10-2ジャイアンツ(日本時間15日、オラクル・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が、キャリアハイとなる135得点をマーク。13試合を残して、昨季の134得点を上回りました。

大谷選手は、ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。第1、第2打席は空振り三振に倒れます。さらに、第3、第4、第5打席もフライに打ち取られてしまいます。

それでもドジャースの打撃陣が奮闘を見せ、9-2で迎えた9回の第6打席。初球、高めに浮いたカットボールを捉えると、打球はセンター前に落ち、19試合連続の出塁となります。すると、テオスカー・ヘルナンデス選手と、トミー・エドマン選手にヒットが生まれ、大谷選手がホームイン。この1点が、大谷選手にとってキャリアハイとなる135得点目となりました。

大谷選手は今季13試合を残し、昨季の134得点を上回るなど、得点に絡みチームの勝利に大きく貢献しています。

MLBの得点ランキングは、1位が135得点の大谷選手、2位は123得点のアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)、3位は114得点のフアン・ソト選手(メッツ)と全体トップ。

ドジャース打線は2試合連続2桁得点と好調で今後さらなる記録更新に期待されます。