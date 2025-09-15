◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武（15日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

日本ハムのレイエス選手が1点を追う6回に31号同点ホームランを放ちました。

首位ソフトバンクをゲーム差「2.5」で追い、負けられない試合が続く2位日本ハム。この試合は3回に両チーム2点ずつを取り合うと、4回にセデーニョ選手に5号ソロを打たれ1点ビハインドを背負って前半5回までを終えます。

迎えた6回裏、打席にはこの回先頭のレイエス選手が入ります。西武先発・與座海人投手の投じた低めの変化球をすくい上げると、高く上がった打球は左中間へ。與座投手も打たれた瞬間にしゃがみこむ、完璧な一発となりました。

この一発で今季31号としたレイエス選手は、パ・リーグホームラン王争いで2位のソフトバンク・山川穂高選手に10本差を付け独走状態に入っています。

ファンもSNSで「レイエスは頼りになるなぁ」「欲しい時に打ってくれる神」「完璧な助っ人！」といった声を寄せています。

なお試合は日本ハム打線がその後も與座投手を攻め立てると、2番手の黒木優太投手から満塁のチャンスに。そして相手守備のミスや水谷瞬選手のタイムリー、淺間大基選手の3ランでこの回一挙7得点し逆転に成功しました。