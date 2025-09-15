故人の遺骨の一部を身近に置いてしのぶ「手元供養」が注目されている。

核家族化が進んで、より自由な供養方法として広がっており、遺骨ジュエリーやミニ骨つぼなどの用具も多彩になっている。（大石由佳子）

「このペンダントがあることで、父をいつも近くに感じられる」。横浜市内の女性（４４）は父の遺骨の一部を納めたペンダントを大切にしている。父が急逝した約１０年前、母と自分用に一つずつ購入。普段は大事にしまい、家族行事などの際に身につける。父の遺骨を納めた墓は遠方にあり、女性は「いつか墓じまいを考える時が来るかもしれない。私の手元に確たる形で父の遺骨が残っているのは気持ちの上で大きい」と話す。

手元供養は一般に、遺骨を自宅など身近なところに保管して供養する方法。葬祭サービス大手「メモリアルアートの大野屋」（東京）によると、近年、遺骨の大部分は墓などに納め、わずかな遺骨や遺灰を小型の骨つぼなどに納めて持つ形が多いという。

同社は２０１０年から、遺骨ジュエリーや骨つぼなどを「ソウルシリーズ」として展開する。出荷個数は累計２０万個を超え、２３年の売上高は１１年比で約５・５倍と大幅に増えた。購入者の中心は４０、５０代の女性で、男性も増えている。企画担当の柳田良子さんは、「肌身離さず持っていたいとジュエリーを選ぶ人、お墓参りが難しいとミニ骨つぼを家に置く人など様々です」と説明する。

近年は散骨が増え、墓を持たない代わりに一部の遺骨を手元に残す人もいる。東京都内の女性（４６）は今年７月、母の遺骨の海洋散骨を行った。母の生前の希望だが、「散骨して全てなくなってしまうのは寂しい」と少量の遺骨を小さな骨つぼに納め、自宅のリビングに置いている。日々、お茶を供えたり、話しかけたり。女性は「母と一緒に暮らしているように思える」と語る。

海洋散骨事業を行う「ハウスボートクラブ」（東京）では、散骨の説明時に手元供養のオプションも紹介しており、散骨を申し込んだ人の１０〜１５％は手元供養も希望するという。遺骨は散骨前にパウダー状にしており、それを少量取り分けて家族に渡している。

仏壇の多様化も背景にある。モダンな仏壇や仏具を企画販売する「現代仏壇」（大阪）では、ガラスや陶器の骨つぼが人気だ。直営のギャラリーメモリア東京日本橋店長、松岡亮太さんは、「以前はお寺や宗派の考えに沿って仏壇と仏具を一式そろえる感じだったが、自宅のインテリアに応じて自由に組み合わせる人が増え、ミニ骨つぼも選ばれるようになった」と話す。

終活関連サービスを手がける「鎌倉新書」（東京）が刊行する「月刊終活」編集長の吉住哲さんは「核家族化で先祖代々の墓や仏壇を継ぐ意識は薄れたが、親子や夫婦など、亡くなった家族を思い続けたい人の気持ちは変わらない。個人での手元供養は、その表れでは」と解説する。

吉住さんによると、手元供養には法律上の問題はなく、決まったルールもない。ただ、供養する側の人が亡くなった際などに、手元の遺骨をどうするかは、家族で話し合っておくのが大事だという。後から墓に納めようとすると、「分骨証明書」が必要になるケースもあるといい、墓のある寺院などに事前に確認することを勧めている。