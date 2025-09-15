「広島−ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）

ヤクルトの青柳晃洋投手が日本球界復帰後初先発したが、制球が定まらず８四死球を与え４回４失点でＫＯされた。

初回、いきなり先頭の中村奨に３ボールとしてしまった青柳。最終的に四球で歩かせてしまうと、続く羽月にも２ボールとカウントを悪くし、中前打を浴びて得点圏に走者を背負った。

無死一、二塁から小園にはカウント１ボールから右前にはじき返され、あっさりと先制点を失った青柳。さらにファビアン、坂倉にも痛打され、まさかの３者連続タイムリーを浴びてしまった。

なおも無死一、三塁から秋山を二ゴロ併殺打に仕留めたが、捉えられた打球が野手の正面を突いたもの。制球が安定せず、ビッグイニングを作られてしまった。

二回も先頭にストレートの四球を与えた青柳。玉村に犠打で送られ、中村奨は打ち取ったが、羽月を四球で歩かせた。さらに小園には直球がひっかかり、左ふくらはぎへの死球。満塁のピンチを背負ったが、何とか無失点で切り抜けた。

三回は１死から四球で秋山を歩かせた右腕。さらに矢野には右肘に死球を与えてしまったが、前川の鋭い打球を遊撃・伊藤が鮮やかに処理。併殺打で無失点に抑えた。四回も四球で出した２走者を背負いながらスコアボードにゼロを刻んだ。

青柳は昨オフ、阪神からポスティングシステムを使ってメジャーに挑戦したが、開幕前にマイナー降格。７月にフィリーズ傘下球団を自由契約となり、ヤクルトに入団していた。