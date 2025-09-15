¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¡×ÁÆÉÊ¤Î¸µºÊàÎ¾ÏÓ¥¿¥È¥¥¡¼á»Ñ¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ä¡×¡Ö¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¡×ÎÃ¤·¤²¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÏÃÂê
²Ä°¦¤¤³¨ÊÁ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬º¸±¦¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Ë¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©»³°áÍü²Â¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÎ¾ÏÓ¥¿¥È¥¥¡¼á»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ÷¤á¤Æ¥«¥Ã¥È¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Ç¡×¡Ö¼ó¼þ¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤ÆÎÃ¤·¤¤¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£Î¾ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¡×¡ÖºÇ¶á¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶ÂÎ¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤ÆÄË¤¤»×¤¤¤â²æËý¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡½©»³¤µ¤ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤È·ëº§¡¢23Ç¯¤ËÁÆÉÊ¤¬½©»³¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£