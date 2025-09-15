アモリム監督を解任すべき？ マンU英雄ルーニーは「悪化している」と指摘。サポは早めに退散「目の前の光景に深く失望したのだろう」
一昨季はプレミアリーグ８位、昨季は15位、そして今季は開幕４戦で１勝１分２敗。20度のリーグ制覇を誇る名門は復権できるのか。そのためには、ルベン・アモリム体制に見切りをつけた方がいいのか。
現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドが、宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦。フィル・フォーデンに先制点を許した後、アーリング・ハーランドに２発を浴び、０−３で完敗した。
英公共放送『BBC』によれば、ユナイテッドでクラブ歴代最多253得点を挙げたウェイン・ルーニー氏が、屈辱のマンチェスターダービー後に古巣に言及。「監督と選手たちにはできる限り前向きにサポートしたい」と言いつつも、チーム状態はアモリム監督の下で「悪化している」と指摘した。
「ここで『進歩が見られる』『近い将来結果に繋がる兆しがある』と言い切るのは非常に難しい。そうした兆候は全く見られず、非常に厳しい状況だ。試合終盤、ユナイテッドのサポーターが帰路につく光景を目にした。サポーターがアモリムの名前を歌う声も聞こえたが、ファンがスタジアムを去っていく事実こそが、最も雄弁に物語っている。試合は終わったと悟り、目の前の光景に深く失望したのだろう」
昨季途中にエリク・テン・ハーフの後任として就任した、ポルトガル人指揮官アモリムの解任は、もはや時間の問題なのか。次節はホームでこれまた難敵、チェルシーと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「美人すぎる」「セクシーすぎる」フットボーラーの妻＆恋人たち
現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドが、宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦。フィル・フォーデンに先制点を許した後、アーリング・ハーランドに２発を浴び、０−３で完敗した。
英公共放送『BBC』によれば、ユナイテッドでクラブ歴代最多253得点を挙げたウェイン・ルーニー氏が、屈辱のマンチェスターダービー後に古巣に言及。「監督と選手たちにはできる限り前向きにサポートしたい」と言いつつも、チーム状態はアモリム監督の下で「悪化している」と指摘した。
昨季途中にエリク・テン・ハーフの後任として就任した、ポルトガル人指揮官アモリムの解任は、もはや時間の問題なのか。次節はホームでこれまた難敵、チェルシーと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「美人すぎる」「セクシーすぎる」フットボーラーの妻＆恋人たち