¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎ¡¡À©µå¤Ë¶ì¤·¤ß8»Í»àµå¡Ä4²ó86µå4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼2A¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë4Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º4²ó86µå4°ÂÂÇ6»Íµå2»àµå4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NPB¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ïºå¿À»þÂå¤ÎºòÇ¯9·î30Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢350Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¾©¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢2ÈÖ¡¦±©·î¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¡£Â³¤¯¾®±à¤ËÀèÀ©¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë¤Ï4µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤ï¤ìÃæÁ°¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¤ÈÍî¤Á¤ëÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Ë¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·»Íµå¤È4Ï¢ÂÇ¤Ç3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢6ÈÖ¡¦½©»³¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Ê»»¦¤Î´Ö¤Ë4ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¡¦ÌðÌî¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¥§¥ó¥¸¡£28µå¤òÅê¤²1»Íµå4°ÂÂÇ¤Ç4¼ºÅÀ¡£¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤ß6»Íµå¤Ë»àµå¤â2¤Ä¤ÈËè²ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£4²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê86µå¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ï5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÄ¸ý¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄÌø¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¸å¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£1¾¡3ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨6¡¦05¤Ê¤¬¤é¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î7Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï5²ó¤ò1°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§ÀÄÌø¡¡µ×¡¹¤ÎNPBÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç»Í»àµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£