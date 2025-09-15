ÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢»Ïµå¼°¤Ç¸«¤»¤¿ÈþµÓ¾å¤²Åêµå»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥®¥Í¥¹µé¡×
¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥í¡¼¥½¥óDAY¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNAÀï¤Î»Ïµå¼°¤Ç¸«¤»¤¿¡¢ÈþµÓÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¥í¡¼¥Á¥±¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢M¥ê¡¼¥°³«Ëë¤È°ìµ¤ÄÌ´Ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎPR¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¡£½êÂ°¤¹¤ë¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢º¸µÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òºÜ¤»¡Ö¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇËã¿ýÇ×¤è¤ê¤âÀè¤ËÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤¤¤è¤¤¤èM¥ê¡¼¥°³«Ëë!¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÌÚ¶â¤¬ÆóÂîÆ±»þ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÇ®¶¸¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ç®¤¤»î¹ç¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡¡¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤ª¡¼!!!¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¤Î¤¢¤²¤«¤¿È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖµÓ¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ê¤é¥®¥Í¥¹µé¤¸¤ã¤Í¤§¤Î!?¡×¡ÖÈþµÓ²á¤®¤Æ¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£