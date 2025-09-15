「共同通信社杯・Ｇ２」（１５日、福井）

Ｇ２開催の最終日に豊田ご当地アイドルのＳｔａｒ☆Ｔ（すたーと）が来場。２Ｒ発売中に場内ステージでライブを行った。

現在は１３人体制で、福井競輪場には和久田朱里、斉藤暉、近藤実希、和希、佐藤瑠那、小松奈々、りこ。の７人が来場。祝日とあって多くの家族連れが訪れており、ステージ前では手拍子を送る。「競輪ファンの方々も見てくださって、手拍子や拍手をしていました」（和久田）と老若男女を問わず、ステージ前は盛り上がりを見せていた。

名古屋競輪場でライブ経験はあるが、福井競輪場は「初めて来ました」と７人は声をそろえる。ライブ後には早速、控室でソースカツ丼を頰張るなど、福井グルメを実食。福井支部の選手たちが自転車を漕いで作るかき氷の「チャリ氷」も食すなど満喫していた。

小学５年生から３１歳まで在籍するアイドルグループ。２０日は１５時３０分からダイアモンドホール（名古屋市中区）で「ワンマンライブをやります」（和久田）とのこと。「そこで１２人が加わって２５人体制になります」と大所帯に。福井で競輪ファンも魅了したＳｔａｒ☆Ｔは、地元の愛知でさらに躍動する。