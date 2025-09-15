◆バレーボール男子 世界選手権 第４日（１５日、フィリピン・マニラ）

１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダと対戦。第１セット（Ｓ）の先発は１３日のトルコ戦（０●３）と変わらず、アウトサイドヒッター・石川祐希主将、対角に高橋藍、セッター・大宅真樹、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカー・小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロは山本智大が先発した。

１次Ｌ初戦で世界ランクで格下のトルコにストレート負けを喫した日本。組で上位２チームが進む決勝トーナメントに向けて、これ以上負けられないが、この日も第１Ｓから簡単にはいかなかった。５―６から藍がスパイクを決める。しかし６―６から石川、宮浦がカナダの精密なブロックに阻まれ、６連続失点。セット後半は、宮浦や藍のサービスエースで追い上げたが、カナダの大砲・バーノンらの強打を浴びて、２０―２５で落とした。世界バレー開幕以来、１セットも奪えず、苦しい展開を強いられている。

◇男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。