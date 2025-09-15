これからの予定【経済指標】
【スイス】
生産者輸入価格（8月）15:30
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
【インド】
卸売物価指数（WPI）（8月）15:30
予想 0.3% 前回 -0.58%（前年比)
貿易収支（8月）時刻未定
予想 N/A 前回 -273.5億ドル
【香港】
鉱工業生産指数（2025年 第2四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（2025年 第2四半期）17:30
予想 N/A 前回 4.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（7月）18:00
予想 N/A 前回 70.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 28.0億ユーロ（季調済)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）21:30
予想 4.3 前回 11.9
【カナダ】
製造業売上高（7月）21:30
予想 1.6% 前回 0.3%（前月比)
卸売売上高（7月）21:30
予想 1.2% 前回 0.7%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
