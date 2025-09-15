【スイス】
生産者輸入価格（8月）15:30
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)

【インド】
卸売物価指数（WPI）（8月）15:30
予想　0.3%　前回　-0.58%（前年比)

貿易収支（8月）時刻未定
予想　N/A　前回　-273.5億ドル

【香港】
鉱工業生産指数（2025年 第2四半期）17:30
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

生産者物価指数（PPI）（2025年 第2四半期）17:30
予想　N/A　前回　4.8%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（7月）18:00
予想　N/A　前回　70.0億ユーロ（季調前)
予想　N/A　前回　28.0億ユーロ（季調済)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）21:30　
予想　4.3　前回　11.9

【カナダ】
製造業売上高（7月）21:30
予想　1.6%　前回　0.3%（前月比)

卸売売上高（7月）21:30
予想　1.2%　前回　0.7%（前月比)

※予定は変更されることがあります。