テクニカルポイント　ユーロドル、保ち合い相場が継続中

1.1820　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1765　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1728　現値
1.1703　10日移動平均
1.1694　一目均衡表・転換線
1.1681　21日移動平均
1.1677　一目均衡表・基準線
1.1596　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1586　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1571　一目均衡表・雲（上限）
1.1568　一目均衡表・雲（下限）
1.1547　100日移動平均
1.1098　200日移動平均

　ユーロドルは、８月中旬以降は保ち合い相場が継続している。１．１６－１．１８の大枠内での取引となっている。２００日線は緩やかな上向きの傾斜を示し、現在の値位置は一目均衡表の雲上限を上回っている。今年の大きな上昇の流れのなかで、高値圏に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５４．９と中立５０をやや上回っているが、水準変化は少なく動意薄。動き出し待ちの状況となっている。