テクニカルポイント　ユーロドル、保ち合い相場が継続中

みんなの感想は？

1.1820 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1765 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1728 現値

1.1703 10日移動平均

1.1694 一目均衡表・転換線

1.1681 21日移動平均

1.1677 一目均衡表・基準線

1.1596 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1586 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1571 一目均衡表・雲（上限）

1.1568 一目均衡表・雲（下限）

1.1547 100日移動平均

1.1098 200日移動平均



ユーロドルは、８月中旬以降は保ち合い相場が継続している。１．１６－１．１８の大枠内での取引となっている。２００日線は緩やかな上向きの傾斜を示し、現在の値位置は一目均衡表の雲上限を上回っている。今年の大きな上昇の流れのなかで、高値圏に位置している。ＲＳＩ（１４日）は５４．９と中立５０をやや上回っているが、水準変化は少なく動意薄。動き出し待ちの状況となっている。

