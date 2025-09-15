[9.15 J3第27節](花園)

※17:00開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

DF 13 美馬和也

MF 8 芳賀日陽

MF 10 久保吏久斗

MF 11 利根瑠偉

MF 19 増田隼司

MF 27 澤崎凌大

FW 9 島田拓海

控え

GK 31 菅原大道

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

DF 34 坂本翔

MF 7 木匠貴大

MF 41 野瀬龍世

FW 25 武井成豪

FW 39 望月想空

FW 51 西村真祈

監督

藪田光教

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 10 岡庭裕貴

MF 16 加藤丈

MF 26 宇都木峻

FW 17 藤原拓海

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 8 森俊貴

MF 11 表原玄太

MF 13 大嶌貴

FW 22 鈴木裕斗

FW 40 鈴木国友

FW 79 齋藤恵太

FW 90 ピーター・ウタカ

監督

今矢直城