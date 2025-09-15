FC大阪vs栃木C スタメン発表
[9.15 J3第27節](花園)
※17:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 13 美馬和也
MF 8 芳賀日陽
MF 10 久保吏久斗
MF 11 利根瑠偉
MF 19 増田隼司
MF 27 澤崎凌大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 菅原大道
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 34 坂本翔
MF 7 木匠貴大
MF 41 野瀬龍世
FW 25 武井成豪
FW 39 望月想空
FW 51 西村真祈
監督
藪田光教
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
FW 17 藤原拓海
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
FW 22 鈴木裕斗
FW 40 鈴木国友
FW 79 齋藤恵太
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
