明日9月16日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは伊藤沙莉、柏木悠（超特急）、ハライチ、福田麻貴（3時のヒロイン）。

■“ナッツリターン事件”を起こした財閥令嬢“ナッツ姫”が今年また世間を騒がせた

VTRでは、“ナッツリターン事件”と今年起きた新たな騒動を紹介。財閥令嬢で大韓航空副社長の女が、自社の機内サービスのナッツの提供方法に激怒、機体を搭乗口にUターンさせチーフパーサーを機体から降ろさせた“ナッツリターン事件”。理不尽すぎるパワハラに被害者が立ち向かう。そして、この事件をきっかけに財閥一族の様々な情報が明るみになり、絶対的権力を持っていた財閥が徐々に崩壊していく。

さらに今年、事件の当事者“ナッツ姫”が新たな騒動を起こした。一体何があったのか？

■“イケメンランキング1位”超特急・柏木悠が初登場！

柏木は番組初登場！雑誌の「国宝級イケメンランキング」で1位に選ばれたと聞き、笑福亭鶴瓶も「かわいらしい顔してる」「言うべきやで」とビジュアルを大絶賛する。

そんな柏木がChatGPTにまつわる出来事をトーク！「柏木悠をホメて」と依頼すると5〜6行にわたってホメてくれたため、次は「辛口評価して」とお願いしてみるとChatGPTが大暴走!? 思わずイライラしてしまったという驚きの辛口評価を明かす。

■伊藤沙莉が大物芸能人との秘話公開！

スタジオではVTRにちなんで、ゲストが権力に屈してしまった!? エピソードを披露。小学生の時にテレビ番組に出演した伊藤は待機の場で教育番組を見ていたところ、「途中で野球に変えられちゃって…」とがっかり。ところが、ある人物が野球を「めっちゃ応援してて(笑)」と、子供ながらに空気を読んだ瞬間を回想！一同を沸かせたその大物芸能人とは？

澤部佑は鶴瓶の出演する「A-Studio+」のエンディングの一人語りでハライチについて「何を言ってくれるんだろう」と楽しみにしていたという。しかし、語りが始まると衝撃の展開に！澤部がつい言いそうになった「短くないですか!?」というツッコミを飲み込んだ瞬間の再現にスタジオ大爆笑！

福田は「踊る！さんま御殿!!」で、明石家さんまがゲストの名前を間違っていることに気づきヒヤヒヤした出来事と、トークの意外な結末を振り返る。