（ＣＮＮ）最近よく耳にする流行語の一つに、「たんぱく質」があるかもしれない。

スターバックスがたんぱく質たっぷりのコールドフォームを試験導入したり、リアリティーテレビのスターであるクロエ・カーダシアンさんが独自ブランドのたんぱく質入りポップコーンを発売したりと、このマクロ栄養素は一世を風靡（ふうび）しつつある。それも当然だろう。たんぱく質は健康な食生活に欠かせない役割を果たしているのだから。

炭水化物や脂質と並び、たんぱく質は私たちの食事を構成する主要マクロ栄養素の一つで、アミノ酸を供給してくれる唯一のマクロ栄養素でもある。

私たちの体が食べ物のたんぱく質を消化すると、アミノ酸に分解される。アミノ酸は筋肉の形成や維持、ホルモンの生成、免疫力の向上、さらには健康な髪や肌、爪の維持など、体内の多くのプロセスに関わっている。

しかし栄養学者の間では、ＳＮＳ上のトレンドの影響で、たんぱく質を過剰摂取している可能性がある人が多いと警鐘を鳴らす声も上がる。

減量プログラム「ウェートウォッチャーズ」の栄養責任者で、フロリダ大学客員教授も務める登録栄養士ミシェル・カーデル氏は、「必要以上のたんぱく質を摂取しても、体は余った分を蓄えることができない。尿として排出するか、エネルギーや脂肪に変換するだけだ」と語る。

多くの健康な人にとって、これは必ずしも有害なことではないという。とはいえ、「十分な量のたんぱく質を取った時点で、必要な分は満たされている。それ以上にたんぱく質を取ったところで、効果が増えるわけではない。ただし長生きを意識して、生涯を通じた健康やウェルビーイングの最適化を図るなら、たんぱく質と食物繊維をバランスよく摂取することが本当に重要だ」とカーデル氏は指摘する。

たんぱく質を過剰に摂取してしまい、食物繊維とのバランスを取らないと、場合によっては体重増や消化器の問題につながりかねない。

「よくある兆候の一つとして、便秘が挙げられる」。そう語るのは、クリーブランド・クリニック大腸肛門外科の責任者デービッド・リスカ氏だ。

「便秘は他のさまざまな不調につながる可能性がある」とリスカ氏は指摘し、だからこそ繊維を豊富に含む食事が重要になると言い添えた。「腸の全般的な健康を維持するには一般に、１日あたり２５〜３５グラムほどの食物繊維を摂取することが推奨される。これと一緒に多くの水分も補給すべきだ」

たんぱく質と食物繊維をバランスよく

良質なたんぱく質の「推奨される一日の摂取量（ＲＤＡ）」は男女とも、体重１キログラムあたり約０．８グラム。

ＲＤＡは米農務省と保健福祉省が共同で定めたもので、比較的座っている時間の長い人が基礎ニーズを満たすため、摂取しなければらならない最低限の栄養素の量を示す。

カーデル氏は「体重約６８キロの人であれば、約６８グラム（のたんぱく質）を目指せば十分すぎるほどの量になる」と説明。また、必要なたんぱく質の量は年齢や減量の目標に応じて変わることもあり得ると付け加えた。

「たんぱく質だけでは筋肉の維持や増強の原動力にはならない」「たんぱく質はこうした過程をサポートしてくれるが、本当に筋肉を作って維持するのは、継続的なレジスタンス運動（負荷をかけた運動）だ」（カーデル氏）

たんぱく質が体の強さや発達をサポートする重要な役割を果たす一方、消化や病気の予防を助ける上では食物繊維が重要になる。

２０２０〜２５年版の「米国人のための食事指針」によると、米国では女性の９０％以上、男性の９７％が食物繊維の推奨摂取量を満たしていないと推定されている。

食物繊維には、水溶性と不溶性の２種類がある。

水溶性の食物繊維は、消化に関する効果と関連が深い。この食物繊維が消化時に水を吸収して、ゼリー状の物質を形成する。水溶性食物繊維は、オーツ麦ふすま、大麦、ナッツ、種子、豆類、一部の果物や野菜に含まれる。

一方、不溶性の食物繊維は水に溶けず、便通を増やして便の量を多くするのに役立つ。小麦ふすま、野菜、全粒穀物などに含まれる。

一部の研究では、たんぱく質と食物繊維を適切なバランスで取ることで、健康的な体重の維持や、さらには減量目標達成の助けにもなる可能性が示唆されている。

３０／３０／３０のルール

日々の食事でたんぱく質と食物繊維の両方をバランスよく取れるようにするため、カーデル氏は特定のルールを守っている。

「私は自分の健康を『３０／３０／３０』で考えるようにしている」とカーデル氏は語る。「たんぱく質を１食あたり少なくとも３０グラム、食物繊維を１日あたり少なくとも３０グラム、そして毎日少なくとも３０分の運動を行うこと――。私にとってはこれがバランスを保つ助けになっている」

それでは、健康的な量のたんぱく質と食物繊維を食事に取り入れるには、どんな方法があるのだろうか。

卵１個にはたんぱく質６グラム、カッテージチーズには半カップで１４グラム、ギリシャヨーグルト１杯には最大１８グラムのたんぱく質が含まれる。つまり、これらすべてを朝食に取り入れれば、１日の最初の食事でおよそ３８グラムのたんぱく質を摂取できる。

食物繊維の場合、無糖の小麦ふすまシリアルには半カップで約１４グラム、ラズベリーには１カップで約８グラムの食物繊維が含まれている。

たんぱく質と食物繊維の両方が豊富な間食としては、豆類がおすすめだ。枝豆半カップには約８グラムのたんぱく質、約４グラムの食物繊維が含まれる。

たんぱく質と食物繊維の健康的なバランスを取るために、リスカ氏は地中海食を推奨する。

「地中海食は非常にバランスの取れた食事の一つ。たんぱく質が豊富だが、果物や野菜、オリーブオイルも多く含まれている」とリスカ氏。「たんぱく質と野菜、脂質のバランスが取れた地中海食を実践すると、腸や心血管の健康に加え、大腸がんリスクの低下にも結びつくケースが多い」