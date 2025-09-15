¡ÚÁ´ÆüËÜ¡¦²¦Æ»£Ô¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¤¬£³ÅÙÌÜ£Ö¤ÇÄ¹Èø°ìÂç¿´¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö°ìÂç¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö²¦Æ»¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×·è¾¡Àï¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ËÜÅÄÎµµ±¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î·è¾¡Àï¤òÀ©¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Áú·ýéË¡¢ÌîÂ¼Ä¾Ìð¤ò·âÇË¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿µÜ¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£²»î¹ç¤Ç´ØËÜÂç²ð¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÉÃ»¦ÁÀ¤¤¤Î´ØËÜ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶¤á¹þ¤Þ¤ìà¤¢¤ï¤äá¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾ì³°¤Ë½Ð¤Æ¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤ª¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¤½¤Î¸å¤â´ØËÜ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¯¥µ¥à¥½¥ó¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤ÏËÜÅÄ¤À¡£æ±Íò¡¢¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½à·è¾¡¤ÇºòÇ¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Î°½ÉôÏ¡¤òÇË¤ê·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤È½àÍ¥¾¡¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤º¤Ë¤¤¤ëËÜÅÄ¤«¤é¤Ïµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ì³°¤Ç¶¯Îõ¤ÊÆ¬ÆÍ¤¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¤À¤¬¤¹¤°¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¤ÆµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÌåÀä¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë¤ÏÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ô¥¢¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¥À¥Ö¥ë¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤ê¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢Àï¤¤¤Ï¤·Îõ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â£²¿Í¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤Ï¾ÃÌ×Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤À¡£¤¹¤ë¤È½ªÈ×¡¢ËÜÅÄ¤«¤é¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ù¥ó¥È¤ÈÉ¬»¦¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ÇÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ê¥Ò¥¶½³¤ê¡Ë¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤«¤é¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÇ®Àï¤Ç²ñ¾ì¤ò¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤ËÆ³¤¤¤¿µÜ¸¶¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤òÊúÍÊ¤··òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö²¦Æ»¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÂç¿´¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¡£Âç²ñ³«»ÏÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Èø°ìÂç¿´¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£²£±¡Ë¤ÎÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï°ä±Æ¤â»ý¤Ã¤¿µÜ¸¶¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢°ìÂç¿´¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¬º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂç¿´¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¤«¤é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂç¿´¤Ï¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤Ï°ìÂç¿´¤¬¸Ø¤Ã¤¿¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¥¥é¥¥é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë£±¤Ä¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Èø°ìÂç¿´¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤ÁÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¼Ò°÷¤Ï°ìÂç¿´¤ò°ì°÷¤À¤Èº£¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£°ìÂç¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤È°ì½ï¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿µÜ¸¶¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯¤È¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²¶¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤ª¤¤¡ª¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ª¡¡ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡£½Ð¤ÆÍè¤¤¤è¡£ÇÆ¼Ô£Ö£Ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç²¶¤¿¤Á¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¸«¤»¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È²¦¼Ô¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢£²£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦¥¢¥ê¡¼¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¥¸¥å¥ó¤â¡Ö¤½¤ÎÄ©Àï¡¢´î¤ó¤Ç¼õ¤±¤ë¤¼¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¶¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£µÜ¸¶·òÅÍ¡¢£Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡×¤È¼õÂú¡£·èÀï¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£