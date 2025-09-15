福山雅治の最新曲、インストゥルメンタル楽曲「幻界」のインスパイアムービーが完成し9月15日21時に福山雅治公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

「幻界」は9月12日に全国ロードショーされ、現在公開中の福山雅治主演映画『ブラック・ショーマン』のテーマソング。インスパイアムービーでは映画本篇映像を贅沢に使用し、そこに先月末スタートしたデビュー35周年の節目に開催されているドームライブ『NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL 』初日、京セラドーム大阪公演の「幻界」パフォーマンス映像を盛り込んだ。

福山が映像監修を自ら手掛け、映画とライブ映像、最新のCGエフェクト技術が激しく交差していく様は観るものを圧倒する迫力のある痛快な映像に仕上がっている。

◆ ◆ ◆

■福山雅治コメント（「幻界」楽曲について）

映画の主人公・神尾武史がかつてベガスの舞台に立っている頃のその登場曲をイメージして描き下ろしました。タイトル『幻界』に込めた意味は、武史は元・トップマジシャンであり『幻の景色を表現することができる、幻の世界の住人』である。現実と非現実のギリギリの世界を攻めていくマジシャンとしての矜持を、同じ読みとなる『限界』にかけたダブルミーニングとなっております。ぜひ、映画に登場する全てのキャストが織りなす『幻界』の物語をテーマソングと共に楽しんで頂けたら。

◆ ◆ ◆

■＜NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL ＞

埼玉／ベルーナドーム(西武ドーム)

2025年9月14日(日)OPEN 15:00 / START 17:00

2025年9月15日(月/祝)OPEN 14:00 / START 16:00 福岡／みずほPayPayドーム福岡

2025年9月27日(土)OPEN 15:00 / START 17:00

2025年9月28日(日)OPEN 14:00 / START 16:00

■＜WE’RE BROS. TOUR 2026＞

▼2026年

1月24日(土) GLION ARENA KOBE

1月25日(日) GLION ARENA KOBE

2月07日(土) 大阪城ホール

2月08日(日) 大阪城ホール

2月12日(木) 日本ガイシホール

2月13日(金) 日本ガイシホール

2月28日(土) 広島グリーンアリーナ

3月01日(日) 広島グリーンアリーナ

3月07日(土) マリンメッセ福岡A館

3月08日(日) マリンメッセ福岡A館

3月14日(土) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

3月15日(日) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月11日(土) 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

4月12日(日) 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

4月24日(金) 日本武道館

4月25日(土) 日本武道館

5月09日(土) アスティとくしま

5月10日(日) アスティとくしま

5月16日(土) 三重県営サンアリーナ

5月17日(日) 三重県営サンアリーナ

5月30日(土) 青森 盛運輸アリーナ

5月31日(日) 青森 盛運輸アリーナ

6月06日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月07日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月13日(土) 日本武道館

6月14日(日) 日本武道館

6月27日(土) あなぶきアリーナ香川

6月28日(日) あなぶきアリーナ香川