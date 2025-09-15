◆全日本プロレス「第１２回王道トーナメント」（１５日、後楽園ホール）観衆１４６９

全日本プロレスは１５日、後楽園ホールで「第１２回王道トーナメント」準決勝・優勝決定戦を開催した。

第６試合の６人タッグマッチで６月１８日の後楽園ホール大会から「謎の欠場」を続けていた元三冠ヘビー級王者の安齊勇馬が復帰した。安齊は三冠王者・斉藤ジュン、ライジング ＨＡＹＡＴＯとトリオを結成し諏訪魔、田村男児、野村直矢と対戦。鋭いスープレックス、ジャンピングニーを諏訪魔に浴びせるなど軽快な動きを披露し試合は、ジュンが１１分５７秒、ジャックハマーで田村を沈め勝利した。

試合後、安齊は、今月７日に敗血症のために亡くなった長尾一大心選手（享年２１）へ「俺の初めての後輩でした。成長を見守って、一緒にふざけて一緒に見守ってくれる後輩でした」と思いをはせ「くさいセリフかもしれないけど、俺たちが長尾のことを忘れなければずっと長尾は俺たちの近くにいると思います」と誓った。

そして「俺はここまでのプロレス生活、一切下向かずに常に上向いて歩いてきました。今回も時間はかかるかもしんない。すぐには上向けないかもしれないけど、必ず上向いてプロレスしたいと思います。そうしないと後輩に笑われちゃうんで」と決意していた。

◆９・１５後楽園ホール全成績

▼アジアタッグ選手権試合６０分１本勝負

挑戦者組・○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１５分０２秒 二天一流→体固め）王者組・青柳優馬、青柳亮生●

▼第２試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

○宮原健斗（５分０７秒 サムソンクラッチ）関本大介●

▼第３試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

○本田竜輝（９分０８秒 ファイナルベント→片エビ固め）綾部蓮●

▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

デイビーボーイ・スミス Ｊｒ．、○“ミスター斉藤”土井成樹、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾（９分５８秒 逆エビ固め）大森北斗、羆嵐、井上凌、小藤将太●

▼第５試合 世界タッグ選手権試合前哨戦 バカの時代 ｖｓ ＨＡＶＯＣ ６人タッグマッチ３０分１本勝負

○鈴木秀樹、佐藤光留、真霜拳號（１１分０１秒 エルボースマッシュ→体固め）芦野祥太郎、ザイオン●、オデッセイ

▼第６試合 ６人タッグマッチ３０分１本勝負

○斉藤ジュン、安齊勇馬、ライジング ＨＡＹＡＴＯ（１１分５７秒 ジャックハマー→片エビ固め）諏訪魔、田村男児●、野村直矢

▼メインイベント 王道トーナメント 決勝戦 時間無制限１本勝負

○宮原健斗（１８分１１秒 シャットダウンスープレックスホールド）本田竜輝●