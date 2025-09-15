脚本家でテレビプロデューサーのブライアン・フラー氏が、映画「羊たちの沈黙」のドラマシリーズ化を熱望している。2013年から2015年にかけて３シーズン放送されたドラマシリーズ「ハンニバル」のクリエイターのブライアン氏、1988年公開の映画「羊たちの沈黙」のリメイク作で、同シリーズで人食い連続殺人鬼ハンニバル・レクター博士を演じた俳優のマッツ・ミケルセンを再起用したいそうだ。



【写真】新しいクラリス最有力？前任2人とは全く違うタイプの女優

ブライアン氏はスクリーン・ラント誌にこう語る。「私の夢のプロジェクトは、マッツと（映画でジョディ・フォスターとジュリアン・ムーアが演じた）クラリス・スターリング役にゼンデイヤを起用して『羊たちの沈黙』の限定シリーズを制作することだ」「あの世界に何かを送り出せるのなら、それをやる」



権利の関係で最初のドラマシリーズでは1988年の小説「羊たちの沈黙」を脚色できなかったブライアン氏、トマス・ハリス氏による小説シリーズの別作品、1981年の「レッド・ドラゴン」、1999年の「ハンニバル」、2006年の「ハンニバル・ライジング」に着想を得ていた。



同ドラマは３シーズンで打ち切られ、ファンらは続編を希望していたが、ブライアン氏によると依然として複雑な状況が続いているという。「（映画「ハンニバル」「レッド・ドラゴン」やドラマ「ハンニバル」のプロデューサーだった）マーサ・デ・ローレンティスが亡くなり、彼女が権利の一部を保有していたものも含め、現在トマス・ハリスが全ての権利を一元化しようとしている。この整理には数年かかるだろう」



一方ドラマ「ハンニバル」のキャストらは「全員が前向き」だそうで、「権利問題が再び解決できるかにかかっている」とブライアン氏は話してもいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）